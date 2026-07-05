واستهل ترامب خطابه بالتأكيد أن سوء الأحوال الجوية لم يكن ليمنعه من الظهور أمام أنصاره، قائلا: "أريد أن أشكر الجميع لأنهم فعلوا الصواب. لقد رأوا البرق، وقلت إنه حتى لو اضطررنا للحديث أمام شخص واحد عند الرابعة صباحا، فسأكون هنا. لا يمكن ردعنا".

وجاءت تصريحات ترامب بعدما اضطرت السلطات إلى إخلاء عشرات الآلاف من "ناشونال مول" بسبب اقتراب عواصف رعدية شديدة، قبل أن يعيد جهاز الخدمة السرية الأميركية إخضاع العائدين إلى الموقع لإجراءات التفتيش الأمني، ما تسبب في طوابير طويلة وصعوبات أمام كثيرين في العودة.

وقال ترامب إنه يشعر بالأسف تجاه الذين غادروا ولم يتمكنوا من العودة، مضيفا: "أنتم أشخاص مميزون جدا، ولدينا بلد مميز جدا".

ورغم إقراره بأن التأخير كان "غير مريح"، سعى الرئيس الأميركي إلى تقديم العاصفة باعتبارها جزءا من المشهد الاستثنائي للاحتفال، قائلا: "هذه أمسية ستبقى في التاريخ. أعتقد أن هذا شيء مميز للغاية".

وأضاف أن مشهد البرق جعل المناسبة، رغم ما سببه من إرباك، "أكبر" و"أكثر جمالا بطريقته الخاصة".

وكان ترامب قد أكد قبل بدء الخطاب عزمه على المضي قدما في الظهور مهما طال انتظار انحسار العاصفة، وكتب على منصته "تروث سوشال": "العواصف تجلب الحظ مهما كانت المناسبة. كما أنها تجعل الأحداث أكثر إثارة بعض الشيء".

وأضاف: "سننتظر انتهاء العاصفة، لا يهمني إن كان ذلك عند الساعة الثانية صباحا"، مؤكدا: "سأكون هناك مهما كانت الظروف".

وطلبت السلطات من الحشود مغادرة موقع الاحتفالات قبل ساعات من الخطاب، بعدما هبت رياح عاتية ولمع البرق في سماء العاصمة الأميركية، فيما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن حالة من الفوضى سادت أثناء الإخلاء، مع رفض بعض الحاضرين المغادرة ومحاولة آخرين العودة وهم يهتفون "ترامب.. ترامب".

وتزامنت احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة مع موجة حر قاسية اجتاحت مناطق واسعة من الساحل الشرقي، وأجبرت منظمي فعاليات في واشنطن ونيويورك وفيلادلفيا على تعديل أو إلغاء برامج مقررة.

وفي واشنطن، بلغت درجات الحرارة نحو 39 درجة مئوية، فيما تراوح مؤشر الحرارة المحسوسة بين 43 و46 درجة، قبل أن تضيف العواصف الرعدية تحديا جديدا للفعاليات.

ورغم اضطرابات الطقس، شهدت الولايات الأميركية الخمسون حفلات ومهرجانات وعروضا تاريخية وألعابا نارية، في ذكرى تأتي وسط مشهد داخلي معقد يتداخل فيه الاحتفال بمرور ربع ألفية على تأسيس البلاد مع ضغوط تكلفة المعيشة والحرب مع إيران والاستقطاب السياسي الحاد.

ومن المقرر أن يعقب خطاب ترامب عرض ضخم للألعاب النارية فوق واشنطن، وصف بأنه غير مسبوق، مع إطلاق نحو 850 ألف قذيفة نارية من عشرة مواقع تمتد من محيط حوض لينكولن التذكاري إلى صنادل في نهر بوتوماك ومنتزه ويست بوتوماك.

ويضع ترامب بصمته بوضوح على احتفالات الذكرى الـ250، مقدما المناسبة باعتبارها محطة للدفاع عن الهوية الأميركية ومستقبل البلاد، في وقت تتواصل فيه الانقسامات بشأن رؤيته السياسية ومسار الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.