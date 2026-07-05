وطلبت السلطات من الحشود مغادرة الموقع قبل ساعات من الخطاب المرتقب، بعد تحذيرات من عواصف رعدية شديدة، فيما هبت رياح عاتية ولمع البرق في سماء العاصمة الأميركية.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن حالة من الفوضى سادت أثناء الإخلاء، بعدما هرع كثيرون نحو المخارج، في حين رفض آخرون المغادرة أو حاولوا العودة إلى الموقع وهم يهتفون "ترامب.. ترامب".

لكن ترامب أكد عزمه المضي قدما في إلقاء خطابه، وكتب على منصته "تروث سوشال": "العواصف تجلب الحظ مهما كانت المناسبة. كما أنها تجعل الأحداث أكثر إثارة بعض الشيء".

وأضاف: "سننتظر انتهاء العاصفة، لا يهمني إن كان ذلك عند الساعة الثانية صباحا"، مؤكدا: "سأكون هناك مهما كانت الظروف".

وتابع الرئيس الأميركي: "إنها ليلة السبت، دعونا نستمتع ببعض المرح، حتى لو خرجنا في وقت متأخر الليلة".

وبعد دقائق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض والجهة المنظمة للاحتفالات بأن ترامب سيلقي خطابه في "ناشونال مول" عند الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يعقبه عرض للألعاب النارية.

وتزامنت احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة مع موجة حر قاسية، فيما توقعت الأرصاد أن يتجاوز مؤشر الحرارة المحسوسة 46 درجة مئوية، ما أربك خطط العروض والفعاليات في عدد من المدن الأميركية.

وألغي عرض عيد الاستقلال التقليدي في واشنطن، بعدما بلغت درجات الحرارة نحو 39 درجة مئوية، في حين تراوح مؤشر الحرارة المحسوسة بين 43 و46 درجة.

وقبل ساعات من خطاب ترامب، أخلت السلطات "ناشونال مول" بسبب اقتراب عاصفة رعدية شديدة، ودعت الحاضرين إلى الاحتماء فورا داخل مبان قريبة.