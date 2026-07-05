وأفادت السلطات الفنزويلية بأن عدد المصابين بلغ 16592 شخصا، فيما فقد أكثر من 16 ألفا منازلهم جراء الكارثة، في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد.

وضرب الزلزالان المتتاليان فنزويلا في 24 يونيو، بقوة 7.2 و7.5 درجات، أعقبتهما 942 هزة ارتدادية، ما زاد من حجم الأضرار وصعّب عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة.

وتسببت الهزات الأولية في انهيار نحو 190 مبنى، فيما تضرر 850 مبنى آخر، وسط مشاهد دمار واسعة وعمليات بحث متواصلة بين الركام.

ورغم تضاؤل فرص العثور على ناجين مع مرور الوقت، تواصل فرق الطوارئ عمليات البحث، في وقت لا يزال فيه آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.

وفي واقعة نادرة أعادت الأمل إلى فرق الإنقاذ، انتشل رجل حيا، الخميس، من تحت أنقاض مركز تجاري منهار، بعد أيام من وقوع الكارثة.

ويعد العثور على ناجين بعد هذه المدة أمرا استثنائيا، إذ يشير خبراء الكوارث إلى أن الساعات الـ72 الأولى بعد الزلازل الكبرى تمثل الفترة الأكثر حسما لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، قبل أن تتراجع فرص البقاء على قيد الحياة بصورة حادة.