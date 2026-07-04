ويعتزم الأميركيون الاحتفال بالمناسبة بالألعاب النارية والمسيرات في أنحاء البلاد. ففي فيلادلفيا، حيث وقع إعلان الاستقلال عن بريطانيا في 4 يوليو 1776، ستقدم كعكات صغيرة مجانية، وينظم حفل لموسيقى البوب يستمر ست ساعات، فيما تستضيف نيويورك سفنا شراعية ضخمة من مختلف أنحاء العالم.

وفي العاصمة الأميركية، يضع ترامب نفسه في قلب الاحتفالات، إذ وصف ظهوره المسائي بين أبرز معالم المدينة بأنه "أكثر تجمعات ترامب إثارة على الإطلاق"، على أن تتخلله عروض جوية عسكرية واستعراض ضخم للألعاب النارية.

ومن بين الجماعات التي وصلت إلى واشنطن، السبت، منظمة "باتريوت فرونت" المناصرة لتفوق البيض. وذكرت المنظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها وصلت إلى العاصمة، فيما شاهد مصورو رويترز مئات الأشخاص يرتدون ملابس تحمل شعاراتها وهم يستقلون قطارات مترو واشنطن.

وتشتهر المنظمة، التي تأسست عام 2017، بأسلوبها البصري المميز ومظاهراتها المنظمة بإحكام.

وتشمل الأنشطة الأخرى التي تحمل شعار "فريدوم 250" تجمعا دينيا يشارك فيه في الغالب متحدثون مسيحيون محافظون، إلى جانب فعاليات رياضية عدة، من بينها نزالات للفنون القتالية المختلطة أُقيمت في البيت الأبيض بمناسبة عيد ميلاد ترامب الثمانين. ومن المقرر أيضا إقامة سباق "إندي كار" في شوارع واشنطن في أغسطس.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن غالبية الأميركيين، بمن فيهم ثلاثة أرباع الديمقراطيين ونصف الجمهوريين، يعتقدون أن احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد أصبحت مسيسة أكثر من اللازم.

وبينما تجنب رؤساء أميركيون سابقون المشاركة المباشرة في مثل هذه الاحتفالات، طمس ترامب الخط الفاصل بين الاحتفال الرسمي والسياسة ذات الطابع الانتخابي.

وتصدرت مجموعة "فريدوم 250" التابعة لإدارة ترامب مشهد تنظيم الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، بعدما همشت إلى حد بعيد هيئة غير حزبية أُنشئت عام 2016 لتولي هذه المناسبة.

وأقامت المجموعة سياجا حول مساحات واسعة من "ناشونال مول"، الذي يبلغ طوله 2.6 كيلومتر، لإقامة معرض يضم مرافق ترفيهية، من بينها عجلة دوارة، إلى جانب عروض لجماعات محافظة ومتعاقدين في قطاع الدفاع.

ورفضت عدة ولايات يقودها ديمقراطيون إرسال وفود للمشاركة، كما انسحب عدد من الفنانين الذين كان من المقرر مشاركتهم في الفعاليات، معللين ذلك بمخاوف من التحيز الحزبي.

وحضر آلاف الأشخاص تجمع ترامب الافتتاحي في 24 يونيو، غير أن أعداد المشاركين في الفعاليات منذ ذلك الحين شهدت تراجعا في بعض الأحيان.