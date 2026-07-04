وكما فعل سلفه البابا فرنسيس، الذي كانت لامبيدوسا عام 2013 أول محطة خارجية له، وجه لاوون الرابع عشر، البالغ 70 عاما، رسالة واضحة إلى القادة الأوروبيين والأميركيين، في ظل تزايد التعصب واللامبالاة تجاه أزمات الهجرة.

وتأتي زيارته، التي تستغرق نصف يوم، إلى الجزيرة التي تبلغ مساحتها نحو 20 كيلومترا مربعا ويقطنها نحو ستة آلاف نسمة، بعد أسابيع من إقرار الاتحاد الأوروبي تدابير جديدة حيال الهجرة، أبرزها زيادة استخدام الاحتجاز وإنشاء مراكز احتجاز خارج الأراضي الأوروبية، وبالتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وقال البابا الأميركي في عظته: "تستطيع أوروبا، في هذه المنطقة، مواجهة الأزمة بطريقة متكاملة، عبر إدراج الإسعافات الأولية ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى، قادرة على استقبال المهاجرين، وحمايتهم، وتعزيزهم، وإدماجهم، والعمل في الوقت عينه من أجل التنمية، لكي لا يُجبر أحد على الهجرة".

وندد بـ"اللامبالاة بالخير العام، والفساد في بلدان المنشأ، والنظام الاقتصادي العالمي الذي يولد الفقر والإقصاء، والخوف الذي يغذي الأحكام المسبقة والازدراء، وفكرة أن هذه المشاكل لا تعنينا، والحسابات الإجرامية لمن يتربحون من مآسي الآخرين".

وأضاف: "لا توجد محبة لله بدون محبة القريب، ولا يوجد قريب إن لم أقترب أنا منه. إن التوقف، والتأثر، والانحناء، والبكاء أمام ألم الآخرين، كما فعل يسوع، يعني الدخول في حركة المحبة، تلك التي أظهر الله نفسه من خلالها".

وقبل عظته، وضع البابا إكليلا من الزهور في مدفن يضم قبورا لمهاجرين مجهولي الهوية، وزار "بوابة أوروبا"، وهو نصب تذكاري مخصص للضحايا، حيث وقف وحيدا على صخرة تواجه البحر، فيما كانت عباءته ترفرف بفعل الرياح.

وجعل البابا الدفاع عن المهاجرين موضوعا أساسيا في حبريته، وركز عليه مرارا، كما فعل خلال زيارته أرخبيل جزر الكناري الإسباني الشهر الماضي، حين شكر من يمدون يد العون للمحتاجين الذين يغادرون بلدانهم، وندد بعمليات الترحيل الجماعي في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو أونغارو إن "وجود البابا لاوون الرابع عشر يشكل رسالة واضحة في زمن يتركز فيه النقاش السياسي العالمي حول الهجرة أكثر فأكثر على الحدود وسياسات المنع، بدلا من الحماية وتقاسم المسؤولية".

من جهتها، قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن زيارة لاوون الرابع عشر تذكّر بأن الإحصاءات المتصلة بالهجرة ليست مجرد أرقام، بل أرواح بشرية.

وتقع لامبيدوسا على بعد 145 كيلومترا فقط من السواحل التونسية، وقد تحولت، رغم شواطئها الرملية، إلى أحد أبرز رموز أزمة الهجرة في أوروبا.

ولقي أكثر من 360 شخصا حتفهم إثر غرق قارب في أكتوبر 2013، في أسوأ كارثة تشهدها الجزيرة في تاريخها، بينما قضى آلاف المهاجرين الآخرين على هذا المسار البحري الذي يُعد من أخطر طرق الهجرة في العالم.

وعند رصيف ترسو فيه قوارب تنقل الأشخاص الذين تنقذهم قوات خفر السواحل والسفن الإنسانية أو يساعدهم الصيادون المحليون، بارك البابا لوحة تذكارية مكرسة للبابا فرنسيس، قبل أن يترأس قداسا كبيرا في الهواء الطلق داخل ملعب رياضي، ثم يغادر عائدا إلى الفاتيكان بعد الظهر.

وتعد لامبيدوسا ثاني وجهة أوروبية مرتبطة بالهجرة يزورها البابا، بعد جزر الكناري، حيث ندد بالاتجار بالبشر.

كما سبق أن انتقد الإجراءات الرامية إلى قمع الهجرة غير القانونية، ووصف معاملة الإدارة الأميركية للمهاجرين بأنها "غير إنسانية"، فيما دعا المهاجرين إلى الاندماج عبر تعلم لغة البلد المضيف واحترام قوانينه والتآلف مع عاداته وتقاليده.

ويعد عبور وسط البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا أخطر مسار للهجرة في العالم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وفي عام 2025، لقي نحو 1330 شخصا حتفهم أو فقدوا خلال محاولتهم عبور هذا المسار، فيما بلغت حصيلة عام 2026 ما لا يقل عن 865 شخصا.

ويراقب هذا المسار عدد محدود من السفن التابعة لمنظمات إنسانية تتهم الاتحاد الأوروبي بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية لمنع حوادث غرق السفن.