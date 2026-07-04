وقال الشيخ محمد بن زايد، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يتمنى للولايات المتحدة "مزيدا من التقدم والرخاء"، مشيرا إلى أن الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقة تحالف وصداقة متينة قامت على أسس راسخة من الثقة والرؤى والمصالح المشتركة".

وأضاف أن الإمارات حريصة على "مواصلة تعزيز هذه العلاقة ودفعها إلى الأمام لمصلحة الازدهار المشترك لشعبينا والاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم".