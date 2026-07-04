وقال حاكم سان بطرسبرغ ألكسندر بيغلوف إن المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين، تعرضت لهجوم "واسع النطاق" بالطائرات المسيّرة، بينما جرى استهداف محطة النفط بالمدينة.

وأضاف أنه لم تقع إصابات، وأن تداعيات الهجوم تم التعامل معها.

كما أعلن حاكم منطقة ليننغراد ألكسندر دروزدينكو أن طائرات مسيّرة ‌استهدفت ميناء فيسوتسك على بعد نحو 170 كيلومترا شمال غربي سان بطرسبرغ على خليج فنلندا.

ويستخدم الميناء في ‌شحن النفط والحبوب ‌والفحم والغاز الطبيعي المسال.

وأضاف دروزدينكو أن الدفاعات الجوية أسقطت 72 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة ليننغراد، وأن أضرارا طفيفة لحقت بعدة تجمعات سكنية.

ولم يقدم معلومات عن تأثير ذلك على ميناء فيسوتسك.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "استهدفت القوات ‌الأوكرانية بنية تحتية نفطية في موانئ تدر ‌إيرادات لتمويل الحرب ⁠الروسية، كما ضربت كرونشتادت، وهو هدف عسكري مهم يقع على بعد أكثر من 850 كيلومترا من حدود أوكرانيا".

ولم ترد معلومات من روسيا بشأن ضربة استهدفت كرونشتات، وهي قاعدة بحرية مهمة قرب سان ⁠بطرسبرغ، استهدفتها ‌أوكرانيا في هجوم سابق على المدينة في يونيو الماضي.

وصعدت أوكرانيا هجماتها على ⁠البنية التحتية الروسية للطاقة خلال العام الجاري، مما تسبب في نقص الوقود ببعض المناطق الروسية.

وشاهد أحد مراسلي "رويترز" في بلدة غاتشينا بمنطقة ليننغراد، الجمعة، طوابير طويلة أمام محطات الوقود، الذي نفد من ⁠بعض هذه المحطات تماما.

وقال أحد السكان الواقفين في الطابور لـ"رويترز": "الوقوف في الطوابير بعد العمل ليس بالأمر الممتع على الإطلاق. ثم بعد يومين سأضطر للوقوف في الطوابير مجددا لأن الوقود سينفد مني".

وأفاد حاكم منطقة بريانسك الروسية وكذلك حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، أن غارات بطائرات مسيّرة أسفرت عن مقتل شخص في كل منطقة منهما، وإصابة آخرين.

وإلى الجنوب من سان بطرسبرغ، أعلن حاكم منطقة ‌بيسكوف إسقاط أكثر من 30 طائرة مسيّرة خلال الليل، وأفاد بوقوع أضرار طفيفة وإصابات، من بينها أضرار لحقت بمصنع في بلدة فيليكي لوكي.