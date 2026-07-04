وقال ترامب: "بينما نقترب من هذه الذكرى العظيمة، نرى هويتنا الأميركية تتعرض لهجوم متجدد".

وأضاف: "بعد جيل من خوضنا الحرب الباردة والانتصار فيها على خطر الشيوعية، هناك الآن عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".

وجاءت كلمة ترامب عند سفح جبل راشمور، الذي يحمل وجوه أربعة من أبرز الرؤساء في التاريخ الأميركي: جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وأبراهام لينكولن وثيودور روزفلت.

وتكتسب زيارة ترامب بعدا سياسيا ورمزيا إضافيا، بعدما قدم مشرعون جمهوريون مؤيدون له مشروع قانون يقضي بنحت وجهه على الجبل إلى جانب الرؤساء الأربعة، في خطوة تعكس الجدل المتصاعد بشأن الطريقة التي يقدم بها ترامب إرثه السياسي ودوره في التاريخ الأميركي.