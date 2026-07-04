وتوافد آلاف المشيعين منذ ساعات الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير، حيث يسجى نعش خامنئي.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بانطلاق المراسم، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة وقيودا واسعة على حركة المرور في محيط موقع التشييع، مع استمرار وصول المشاركين إلى الساحة الرئيسية للمجمع.

وكانت السلطات الإيرانية قد كشفت، الجمعة، عن نعش خامنئي داخل المصلى، حيث وضع على منصة مرتفعة وغطي بالزهور، تمهيدا لانطلاق مراسم التشييع الرسمية.

وبحسب البرنامج المعلن، تستمر مراسم التشييع ستة أيام، وتشمل محطات في إيران والعراق، قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد.

وقُتل خامنئي في ضربة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.