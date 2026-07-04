وقال البابا، المولود في الولايات المتحدة، في رسالة مصورة، إنه يصلي بصفته "ابن هذا البلد العظيم لكي تستمر المبادئ السامية المنصوص عليها في بداية إعلان الاستقلال في توجيه ازدهار الأمة في الوحدة والعدالة والسلام".

وعرضت الرسالة خلال حفل أقيم في فيلادلفيا، حيث منح البابا وسام الحرية من مركز الدستور الوطني.

وشدد ليو الرابع عشر، الذي سبق أن دخل في خلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أهمية الوحدة الوطنية، قائلا إن "الوحدة أعطت قوة لهذا الحلم، وأدت إلى نشوء الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف البابا أنه يأمل في أن تشجع الذكرى الأميركيين على تجديد التزامهم بالمبادئ التي جعلت بلادهم تقدر السلام والازدهار، وتتميز "بالكرم ونبل القلب".