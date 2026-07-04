وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إنه بالنظر إلى "التطور الإيجابي" الذي يمثله التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة، التحقت حاملة الطائرات "بميناء تمركزها في تولون".

وأضاف أن "وسائلنا المخصصة لإزالة الألغام ومواكبتها تظل منتشرة وجاهزة للتدخل مع شركائنا" في المنطقة.

وكانت حاملة الطائرات قد وصلت إلى منطقة الخليج في منتصف مايو، حيث وضعت في حالة جاهزية لتنفيذ مهمة "محايدة" محتملة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما أعلنته حينها وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون القوات المسلحة أليس روفو.

وجاء انتشار الحاملة عقب اندلاع الحرب في المنطقة إثر الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

ووقعت طهران وواشنطن، في 17 يونيو، مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تمهد لمفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما.