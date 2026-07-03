وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن "السيطرة تمت بالكامل على كوستيانتينيفكا، وأصبحت المدينة الآن بكاملها تحت سيطرتنا".

وظهرت لقطات تلفزيونية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتديا الزي العسكري خلال اجتماع مع هيئة الأركان، حيث شكر الجنود الروس ووصف السيطرة على المدينة بأنها ذات "أهمية استراتيجية كبرى".

وتعد كوستيانتينيفكا، التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 78 ألف نسمة قبل الحرب، أحد أبرز المعاقل المحصنة للقوات الأوكرانية، كما تمثل عقبة رئيسية على الطريق المؤدي إلى كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما من آخر المدن الكبرى التي لا تزال تحت سيطرة كييف في دونباس.

وقال القائد العسكري الروسي أنطون غرونيس إن القوات الروسية تنفذ حاليا عمليات تمشيط داخل المدينة، بحثا عن جنود أوكرانيين قال إنهم يحاولون الاختباء في المباني والأقبية والأنقاض.

وبدأت معركة السيطرة على كوستيانتينيفكا في نهاية عام 2025، عبر عمليات تسلل نفذتها القوات الروسية، قبل أن تتحول المدينة إلى محور رئيسي للهجوم على جبهة تمتد لنحو ألف كيلومتر.

وفي تطور ميداني آخر، قال الكرملين إن القوات الروسية باتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا، وهي إحدى منطقتي إقليم دونباس الذي تسعى موسكو للسيطرة عليه بالكامل.

وأوضح رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف أن القوات الروسية أصبحت على بعد تسعة كيلومترات من مدينة زابوريجيا الكبرى في جنوب أوكرانيا، فيما قال قائد عسكري آخر إن قواته باتت على مسافة عشرة كيلومترات من مدينة سومي شمالي البلاد.

وأكد بوتين أن القوات المسلحة الروسية لا تزال "تمسك بقوة بزمام المبادرة الاستراتيجية على طول الجبهة"، في وقت تشير فيه التطورات الأخيرة إلى تصاعد الضغوط العسكرية على خطوط الدفاع الأوكرانية في الشرق والجنوب والشمال.