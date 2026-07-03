وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية، الجمعة، إن الزلزالين المتتاليين تسببا أيضا في فقدان نحو 15 ألف شخص منازلهم، في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي تشهدها البلاد.

وضرب الزلزالان فنزويلا في 24 يونيو، وتجاوزت قوة كل منهما سبع درجات، ما أدى إلى انهيار عشرات المجمعات السكنية، خصوصا في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كراكاس.

ولا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات بحث شاقة وسط أنقاض المباني المنهارة، مع تزايد المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 2595 شخصا، قبل أن تعلن السلطات ارتفاع عدد القتلى إلى 2645، في وقت تواجه فيه المناطق المنكوبة أزمة إنسانية متفاقمة بسبب حجم الدمار وتشريد آلاف السكان.