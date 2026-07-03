وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز فقد جاء في نص ​وافق ⁠عليه سفراء دول حلف شمال الأطلسي، أنه ​من المقرر أن ‌يؤكد قادة الحلف ومنهم الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب، ‌على "التزام راسخ" بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من ميثاق الحلف، ‌وذلك خلال قمة في ‌أنقرة ⁠الأسبوع المقبل.

وورد في النص أيضا أنه من ⁠المنتظر ‌أن تتعهد الدول ⁠الأعضاء بتقديم 70 مليار يورو (80 ⁠مليار دولار) كمساعدات عسكرية ​لأوكرانيا ⁠لعام 2026 و"مستويات ​دعم مماثلة على الأقل" في ​عام 2027.

ولا يزال من الضروري أن ينال النص الموافقة النهائية ​من ‌القادة في القمة.

كان ترامب قد اعتبر في وقت سابق، الخميس، أنه "من السخيف" استمرار الولايات المتحدة في علاقتها "الأحادية" مع حلف الناتو، قبل أقل من أسبوع من قمة للحلف في أنقرة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "لم نجدهم عندما احتجنا إليهم"، مشيرا إلى أن علاقة واشنطن بحلف الناتو "ليست متبادلة".

ويواصل ترامب انتقاد الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب ضد إيران.

كما شدد على أنّه يريد من أوروبا أن تتولى المسؤولية عن دفاعها، وذلك بينما تعمل الولايات المتحدة على تقليص التزاماتها.

وتضمّن منشوره على منصة تروث سوشال، الخميس، رسما بيانيا يوضح حجم إنفاق حلف شمال الأطلسي، حيث تستثمر الولايات المتحدة مبالغ أكبر بكثير من عدد قليل من الدول الأعضاء الأخرى التي شملها الرسم.

وبضغط من ترامب، اتفق قادة الناتو في اجتماع العام الماضي على زيادة الإنفاق المتعلّق بالدفاع إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2035.

وستُعقد قمة الحلف المقبلة التي ستجمع الدول الـ32 الأعضاء، في العاصمة التركية في 7 و8 من يوليو.