وأشارت الهيئة في تقريرها الأخير إلى أن هذه الزيادة مقارنة بالأسبوع السابق بما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية ليست رقما نهائيا، لأن تقدير عدد الوفيات يستند فقط إلى شهادات الوفاة الإلكترونية، والتي لا تمثل سوى ما يزيد قليلاً عن نصف الوفيات في البلاد.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إن الأسبوع الماضي شهد زيادة بنسبة 91 بالمئة في عدد الوفيات في المنازل مقارنة بالأسبوع السابق".

وحذر علماء من أن موجة الحر الحالية تعد من أشد الظواهر المناخية التي شهدتها أوروبا، مؤكدين أن التغير المناخي جعل حدوثها في هذا الوقت من العام أكثر ترجيحا، مع توقعات باستمرار آثارها خلال الأيام المقبلة.

قدم نواب من حزب الخضر الفرنسي، الخميس، اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة بسبب طريقة تعاملها مع موجة الحر الشديدة التي ⁠اجتاحت البلاد في أواخر يونيو، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لموجة حر ثالثة محتملة الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم الحزب في البرلمان لرويترز إنه من المتوقع مناقشة هذا الاقتراح، الذي يحظى بتأييد 32 نائبا من حزب الخضر و25 من ‌حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد وواحد من الحزب الاشتراكي، يوم السادس من يوليو.