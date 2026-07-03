ووقع الزلزال على عمق 120 كيلومترا وعلى بعد نحو 58 كيلومترا غرب مدينة توبيلو في مقاطعة نورث مالوكو، وذلك عند الساعة 11:31 بالتوقيت المحلي (02:31 توقيت غيرينتش).

وقال عمر عباس، وهو أحد سكان مدينة تيرناتي التي تبعد نحو 114 كيلومترا عن مركز الزلزال، لوكالة فرانس برس: "كنت أجلس أحتسي القهوة في مقهى عند جانب الطريق عندما بدأ الكرسي يهتز فجأة. انتابني الذعر للحظة لأنني ما زلت أعاني من صدمة جراء الزلازل السابقة".

من جانبها، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أنه لا يوجد خطر حدوث موجات تسونامي.

وتشهد إندونيسيا والدول المجاورة لها زلازل متكررة نظرا لوقوعها ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس يشهد نشاطا زلزاليا مكثفا يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.