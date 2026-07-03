وردا على سؤال عن إقراراته المالية الأخيرة، التي أظهرت أنه حقق أكثر من ملياري دولار خلال عام 2025، أشار ترامب إلى أنه يتنازل عن راتبه السنوي الذي يتقاضاه من الحكومة الفيدرالية.

وأضاف ترامب: "لقد تنازلت عن راتبي. أنا لا أتقاضى راتبا".

وأكد الرئيس الأميركي أن تولي منصب الرئاسة يمثل بالنسبة له "هدفا أكبر من كسب المال".

ودافع ترامب عن أنشطة عائلته المالية قائلا: "أشعر بالأسى نوعا ما تجاه أبنائي لأن أي مشروع تجاري تقريبا يُقدمون عليه يُشكل تضاربا محتملا في المصالح مع إدارة والدهم".

وأوضح قائلا إن: "أي شيء يفعلونه، نظرا لقوة منصب الرئاسة، حتى لو اشتروا شركة كعك، فإن تكلفة الطاقة اللازمة لصنع الكعك، كما تعلمون، تُثير تساؤلات حول مدى توافقها مع سياستي في مجال الطاقة".

وتابع ترامب قائلا: "هناك تضارب في المصالح. أي شيء يفعلونه تقريبا. لذا فالأمر صعب للغاية من هذه الناحية".

وأظهرت مراجعة أحدث إقرارات ترامب المالية الثلاثاء أنه ⁠أبلغ عن دخل تجاوز 1.4 مليار دولار من مشروعات عائلته في مجال العملات المشفرة العام الماضي.

ووفق الإقرارات، وهي إفصاح ترامب ‌السنوي لعام ‌2025 لدى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، فإنه تلقى أكثر من 500 مليون دولار من شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي ‌مشروع عملات مشفرة شارك ‌هو وأبناؤه ⁠في تأسيسه.

وأعلن ترامب عن 635 مليون دولار أخرى من بيع عملاته الرقمية "الميمية"، وهي أصول رقمية مستوحاة من النكات والمواقف الساخرة المنتشرة على الإنترنت.

وأبلغ ترامب أيضا ⁠عن ‌دخل يزيد عن 80 مليون دولار ⁠من تسويات مع شركات إعلامية مختلفة، وملايين ⁠الدولارات من دخل شركته التي تمنح ترخيصا باستخدام اسمه لمطوري العقارات ⁠في الخارج.

وتقدم هذه الإفصاحات رؤى جديدة عن حجم أرباح الرئيس من تعامل عائلته في العملات المشفرة.

وكانت رويترز قد قدرت سابقا أن عائلة ترامب حققت أرباحا لا تقل عن 2.3 مليار دولار من مستثمرين منذ أن عاد ترامب إلى ‌الرئاسة.