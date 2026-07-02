وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن آخر شخص كان تحت المراقبة أنهى فترة الحجر الصحي، وجاءت نتيجة فحصه سلبية، وعاد إلى منزله، مما أتاح للمنظمة التابعة للأمم المتحدة الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي الفيروس.

وتم تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة وثلاث حالات وفاة.

وأضاف جيبريسوس أنه تم تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في حوالي 30 دولة خلال فترة التفشي.

وتعرض عدد من الركاب للإصابة بسلالة "أنديز" النادرة من الفيروس خلال الرحلة على متن سفينة الرحلات الفاخرة "هونديوس"، التابعة لشركة "أوشنوايد إكسبيديشنز" الهولندية، والتي انطلقت من الأرجنتين في أبريل.

ويعتبر متحور "الأنديز" السلالة الوحيدة المعروفة من فيروس "هانتا" القادرة على انتقال محدود بين البشر، في حين تنتقل فيروسات "هانتا" عادة عبر القوارض، غالبا من خلال جزيئات تنطلق من فضلاتها وتنتقل عبر انتشار الغبار.

وكان على متن السفينة "هونديوس" نحو 150 شخصا من 23 دولة، ورست السفينة في جزيرة تينيريفي الإسبانية في 10 مايو الماضي، مما أتاح للركاب العودة إلى بلدانهم ضمن إجراءات سلامة خاصة.

كانت منظمة الصحة العالمية قد قدرت أن خطر انتقال العدوى إلى عامة الجمهور منخفض، كررت تأكيدها بعدم وجود أي تهديد بتفش واسع النطاق أو جائحة.