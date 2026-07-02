ودعا المندوب الأميركي طهران إلى العودة إلى مساعي الحوار والسلام، ووقف ما وصفها بـ"الاعتداءات الإيرانية"، مطالبًا بفتح مضيق هرمز أمام الجميع.

وقال إن إيران واصلت اعتداءاتها على السفن وعلى البحرين والكويت رغم مذكرة التفاهم، مضيفًا أنها هاجمت سفنًا مدنية وأعاقت حرية الملاحة، الأمر الذي أثر على الزراعة حول العالم.

كما اتهم إيران باستهداف مناطق سكنية ومدنية في البحرين ودول أخرى، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة".

وتتجه الأنظار مجددا إلى مضيق هرمز في ظل تصاعد محاولات إيران لفرض ترتيبات جديدة على حركة الملاحة، عبر إلزام السفن بالعبور في مسارات تحددها بشكل منفرد، وطرح رسوم مالية تحت مسميات مختلفة، بينها "الخدمات اللوجستية".

وتتوزع حركة السفن بين مسارات مخصصة للملاحة، أبرزها المسار الواقع في المياه العمانية، ومسار تستخدمه القوات البحرية الدولية لتأمين حركة العبور، إلى جانب مسار يمر بمحاذاة الجزر الإيرانية داخل المياه الإقليمية الإيرانية.