وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، فإن عرض هذا العام، الذي تصفه إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه أكبر عرض للألعاب النارية في التاريخ، سيشمل إطلاق نحو 850 ألف لعبة نارية خلال عرض يستمر حوالي 40 دقيقة، ومن المتوقع أن يبدأ بين الساعة 10:30 و11:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

كما سيلقي ترامب كلمة خلال فعالية الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وتوضح الوثائق أن احتراق هذا العدد الكبير من الألعاب النارية سيؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، وهي جسيمات متناهية الصغر قادرة على التغلغل في الرئتين ومجرى الدم، ما قد يسبب تهيجًا في الجهاز التنفسي ويزيد من خطر الإصابة بنوبات الربو وأمراض أخرى.

ويشير مشروع تحليل لجودة الهواء، استنادًا إلى نماذج هيئة المتنزهات الوطنية، إلى ضرورة تجنب التعرض المطول للتلوث في محيط "ناشونال مول".

كما تنصح الوثائق الأشخاص الموجودين في وسط واشنطن، ومدينة أرلينغتون، ومنطقة كابيتول هيل، حيث يُتوقع أن تكون جودة الهواء "غير صحية للغاية"، بالحد من التعرض للهواء بعد انتهاء العرض، مع توقع استمرار ارتفاع مستويات التلوث لمدة تتراوح بين 3 و6 ساعات.

وتعرض الوثائق 3 سيناريوهات محتملة استنادا إلى سرعة الرياح والرطوبة وعوامل الطقس الأخرى. ففي السيناريو الأكثر ترجيحًا، يُتوقع أن تصل تركيزات جسيمات PM2.5 إلى ما بين 600 و1200 ميكروغرام لكل متر مكعب في منطقة "ناشونال مول"، بينما قد تتجاوز 2000 ميكروغرام لكل متر مكعب في أسوأ السيناريوهات.

وقال جورج تورستون، أستاذ الطب وصحة السكان في جامعة نيويورك، إن المستويات المتوقعة، رغم أنها سُجلت سابقًا في عروض ألعاب نارية أخرى، تستدعي اتخاذ احتياطات، مشيرًا إلى أن السيناريو الأسوأ يتجاوز أي مستويات سبق أن رُصدت في مثل هذه العروض.

وأضاف أن من الأفضل تقليل التعرض للتلوث، وأن ارتداء كمامة من نوع "إن 95" يُعد إجراء مناسبا.

وأوضح أن الدراسات العلمية ركزت بدرجة أكبر على تلوث الهواء الناتج عن السيارات ومحطات الطاقة، بينما لا تزال الأبحاث المتعلقة بالتلوث الناتج عن الألعاب النارية محدودة، نظرًا لأن هذا النوع من التلوث يختفي عادة خلال فترة قصيرة.

كما أشار إلى أن الألعاب النارية تحتوي على معادن مثل النحاس، التي تمنحها ألوانها الزاهية، لكنها تصبح ضارة عند استنشاقها بعد انتشارها في الهواء.

ونصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية بالبقاء داخل المنازل أثناء العرض وانتظار تبدد الدخان بفعل الرياح.