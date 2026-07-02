وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) والنيابة العامة، في بيان مشترك، إن المشتبه به، ويدعى بهروز سوبريغون، كان على تواصل مع وسيط إيراني منذ يناير الماضي، قبل أن يكلَّف بتنفيذ مهام أمنية داخل إسرائيل.

وبحسب نتائج التحقيق، يُشتبه في أن سوبريغون وثق مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية خلال الحرب، وصوّر مواقع حساسة، من بينها أبراج عزرائيلي وميناء حيفا، كما حاول تصوير منشأة أمنية في شمال البلاد.

وأضافت السلطات أن المشتبه به ساعد أيضًا في تجنيد أشخاص آخرين لتنفيذ مهام لصالح إيران، رغم إدراكه، بحسب التحقيق، أنه يتعامل مع جهة مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية.

وأوضحت النيابة الإسرائيلية أنها قدمت إعلانا تمهيديا تمهيدا لتوجيه لائحة اتهام رسمية، ومن المتوقع أن يواجه المشتبه به اتهامات أمنية تتعلق بالتجسس والاتصال بعميل أجنبي.