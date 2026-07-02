وقال كارلسون، في مقابلة صحفية إن القضايا الحقيقية تتمثل في الحرب والتمويل، مضيفا أن الحزبين "يتحركان في تضامن كامل" بشأنها.

واعتبر أن هذا الواقع "ليس ديمقراطية، بل نظام حزب واحد يتظاهر بأنه ديمقراطية"، مضيفًا: "سيكون هناك حزب ثالث، وسأفعل كل ما بوسعي للمساعدة في تحقيق ذلك."

وربط كارلسون موقفه بالحرب مع إيران، قائلا إن دعم شخصيات من الحزبين للسياسات نفسها أظهر، من وجهة نظره، الحاجة إلى بديل سياسي جديد.

ولم يعلن كارلسون تأسيس حزب رسمي أو يكشف عن اسمه أو موعد إطلاقه، لكنه أكد أنه سيعمل على الدفع باتجاه قيام حزب ثالث.

وكارلسون (من مواليد 16 مايو 1969) هو معلّق سياسي وصحفي أميركي محافظ، سبق أن قدّم برنامجا سياسيا على قناة فوكس نيوز بين عامي 2016 و2023، ويُعد كارلسون من أبرز الأصوات المؤثرة في الإعلام اليميني الأميركي.