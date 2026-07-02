وأفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري بارتفاع حصيلة الوفيات جراء الغرق في فرنسا إلى "أكثر من 90 حالة" منذ 19 يونيو، واصفة هذا الرقم بـ"المقلق"، ومشيرة إلى ارتباطه بـ"موجة حر شديدة".

وكانت حصيلة رسمية سابقة قد أفادت بـ74 حالة غرق منذ 18 يونيو.

وقالت فيراري لإذاعة "آر إم سي": "سجلنا منذ 19 يونيو أكثر من 90 حالة غرق. إنه رقم مقلق".

وأضافت: "لا فئة واحدة للضحايا. أولا، هناك الأطفال الصغار جدا الذين لا ينبغي تركهم من دون إشراف. ثم هناك الشباب الذين يظهرون سلوكيات خطرة، مثل القفز من جسر أو دخول قناة مائية من دون إشراف".

وتابعت: "نحن بحاجة إلى إعادة تنشيط تعليم السباحة في المياه المفتوحة، إذ يتضح اليوم أن حوادث كثيرة تسجّل خارج المسابح. السباحة في بحيرة تختلف كثيرا عن السباحة في حوض سباحة".

وسُجلت حالات غرق في دول أوروبية أخرى تضربها موجة الحر، مع أن الأرقام النهائية لم تُعلن بعد. وقد سُجلت 56 حالة غرق في بولندا، وحالتان على الأقل في بلجيكا، و5 حالات في ألمانيا، و9 حالات في إنجلترا.