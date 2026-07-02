وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الفجوة الرئيسية التي لا يزال حلف ‌شمال الأطلسي يكافح لتغطيتها تكمن في القاذفات الاستراتيجية، إذ قالت الولايات المتحدة ‌إنها ستوفر ‌طائرة واحدة فقط بدلا من اثنتين.

وفي مايو، أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها بأنها قررت تقليص حجم القدرات العسكرية المخصصة للحلف في أوقات الأزمات، مما ‌أثار تساؤلات ملحة في وقت ‌يستعد ⁠فيه قادة الحلف لعقد قمة في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو.

ووفق الجنرال أليكسوس جرينكويتش، القائد الأعلى لقوات ⁠حلف شمال الأطلسي، فإن هذه الخطوة تهدف إلى الإنهاء التدريجي "للاعتماد المفرط" ⁠على القوات الأميركية، في ظل مواجهة واشنطن ⁠لاحتمال نشوب صراعات متزامنة على جبهات متعددة.

وذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك ⁠روته في منتصف يونيو أن حلفاء آخرين عززوا مساهماتهم ويعتزمون تغطية "الكثير" من الثغرات دون الكشف عن أي تفاصيل.

ولم تفصح الولايات المتحدة علنا عن تفاصيل تخفيضاتها، لكنها تتتراوح، وفقا لتصريحات قدمها ‌مصدر عسكري لرويترز، بين طائرات للتزود بالوقود وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفن.