وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام: "كييف تتعرض لقصف بالصواريخ البالستية والمسيّرات، ودوي الانفجارات يسمع في كل أنحاء المدينة".

واندلع حريق في وسط كييف مساء الأربعاء عقب انفجار وقع أثناء تفعيل صافرات الإنذار.

وحسبما ذكر كليتشكو فقد "اندلع حريق على سقف مبنى غير سكني مؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة شيفتشينكيفسكي".

وأضاف لاحقا أن حريقا اندلع أيضا "على سطح أحد الفنادق" في المنطقة نفسها، وكتب على تلغرام: "الهجوم على العاصمة ما زال مستمرا. ابقوا في الملاجئ!".

وأكد الجيش البولندي أن بولندا استنفرت مقاتلاتها بالتزامن مع الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتشهد العاصمة الأوكرانية غارات جوية بانتظام بعد أكثر من أربع سنوات على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق الأربعاء أنه سيعود بسرعة إلى بلاده من زيارة لدبلن بعد تلقي تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا على وشك شن "هجوم ضخم".

وصرّح زيلينسكي في مؤتمر صحافي قائلا: "أدعو أبناء شعبنا إلى توخي الحذر الشديد، وحماية أنفسهم وأطفالهم، وبالطبع عائلاتهم، والاحتماء في الملاجئ".

وتابع قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستعد لهذا الهجوم الضخم ضد أوكرانيا منذ فترة طويلة".

وتعهد بوتين، الأحد، بضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات، في وقت تواصل فيه كييف شنّ هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا.

جدير بالذكر أن جهود السلام الأميركية فشلت حتى الآن في التوسط لإنهاء أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.