وأوضح ترامب للصحفيين بشأن إيران: "ضربناهم بقوة، ولا تراجع عن تدمير برنامجهم النووي".

وأضاف ترامب أن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد، مضيفا: "عملية نزع السلاح النووي الإيراني تسير على ما يرام. عقدوا اجتماعات جيدة جدا، وسنرى ما سيحدث".

وتابع قائلا إن إيران "قطعت شوطا طويلا.. أعتقد أن الأمور على ما يرام"، وأضاف: "نمضي بشكل جيد جدا".

وتابع الرئيس الأميركي: "جنيتُ حتى الآن 80 مليار دولار للولايات المتحدة".

وأكد ترامب أن "السياسة التي أعتمدها مفيدة للأسواق، وأسعار النفط تواصل تراجعها".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى أن هجمات شاملة جديدة ضد طهران قد تعرقل فرص تفكيك البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن ترامب "راضٍ حاليا عن ضربات محدودة ضد إيران عند انتهاك مذكرة التفاهم".

وأضافت الصحيفة، وفق ذات المصادر، أن ترامب "اطلع على خيارات حرب شاملة ضد إيران، لكنه اختار التمسك بالمسار الدبلوماسي".

وتابعت الصحيفة قائلة إن ترامب "لا يمانع تجاوز مفاوضات طهران مهلة الثامن عشر من أغسطس للتوصل إلى اتفاق نووي".