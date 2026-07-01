وقال المسؤولان إن مشاركة شخصيات كبيرة كهذه في تدريبات مرتبطة بالحرب في ⁠أوكرانيا تعكس الأهمية التي توليها روسيا والصين لهذا التعاون، وهو ما أثار قلقا في أوروبا رغم نفي الصين حدوثه.

وأظهرت وثيقة روسية سرية اطلعت عليها رويترز مرسوما داخليا أصدره بيلوسوف في أغسطس 2025.

وذكرت الوثيقة أن وفدا من القوات المسلحة الروسية سافر إلى الصين، بناء على قرار بيلوسوف، للمشاركة في تدريبات عسكرية في منشآت تابعة للجيش الصيني.

كشفت الوثيقة تفاصيل إحدى الدورات التدريبية، وهي دورة مدتها ثلاثة أسابيع وركزت على الحماية من الأخطار الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية داخل منشأة عسكرية في بكين في ‌نوفمبر.

وأظهرت الوثيقة وتقرير آخر صورا لجنود روس يتلقون محاضرة من مدرب صيني، ويعاينون نموذجا لمفاعل نووي ويتدربون على "الاستطلاع الكيميائي" و"الاستطلاع الإشعاعي"، إضافة إلى أساليب حماية أنظمة التهوية من ‌التلوث.

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين إن إدراج ‌تدريبات على الحرب الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية يبرز الطابع الاستراتيجي لهذه التبادلات، مشيرا إلى حساسية هذا المجال بالنسبة للجيش بشكل عام.

ولم ترد وزارتا الدفاع الروسية والصينية على طلبات التعليق.