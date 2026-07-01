وقال المسؤول: "بدأت المفاوضات ⁠غير ‌المباشرة مساء ⁠الثلاثاء.

وعقدت إيران اجتماعات مع ⁠مسؤولين قطريين ​وباكستانيين، ⁠والذين بدورهم ​التقوا بالجانب الأميركي. واستمرت المحادثات ​غير المباشرة الأربعاء وركزت على الأصول الإيرانية ​المجمدة ‌ومضيق هرمز".

وأفاد مصدر ‌مطلع لرويترز بأن قطر ⁠وباكستان تضطلعان بدور الوساطة ⁠في هذه المحادثات غير مباشرة.

وأوضح المصدر ​أن المبعوث ⁠الأميركي ستيف ​ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب التقيا ​برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، لوضع الأسس ​اللازمة ‌للجلسات الفنية اليوم لكن دون أن ​يحضرا المحادثات.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أن المحادثات التي أجراها مبعوثوها في الدوحة بشأن إيران شهدت تقدما إيجابيا، مؤكدة استمرار المفاوضات الفنية مع طهران.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول أميركي قوله إن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، أجريا "مناقشات إيجابية مع قادة إقليميين" في الدوحة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الاتصالات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال متواصلة ضمن الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف الأعمال القتالية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقد لقاء مع ويتكوف وكوشنر، تناول المفاوضات الجارية في إطار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال القتالية.

وأضافت الخارجية القطرية أن الجانبين بحثا أيضا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع إيلاء اهتمام خاص لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتبادلا وجهات النظر بشأن سبل دعم الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، حذر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس من أن المفاوضات مع إيران لا تزال في بداياتها، وأن الإدارة الأميركية لديها العديد من أدوات الضغط التي لم تستخدمها بعد لضمان نتائج لمصلحة واشنطن.

ودعا فانس إلى توخي الحذر في قراءة التطورات، مشيرا إلى أن هناك محاولات من عدة أطراف لاختزال الموقف.