وأكدت ⁠وسائل الإعلام الرسمية مجددا تحذير ⁠الحرس ‌الثوري الإيراني للسفن بضرورة مرورها عبر الممر ⁠الواقع جنوبي ​جزيرة ⁠لارك ​الإيرانية، والذي تعده طهران الممر ​الوحيد المعتمد لدخول وخروج السفن العابرة للمضيق.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن السفينة جنحت في مضيق هرمز، بعد عدم سيرها في المسار المعتمد من قبل طهران.

وحدد التقرير أن السفينة المتضررة على أنها سفينة حاويات أجنبية، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل الأخرى على الفور.

وأضاف أنه يتعين على الشركات الملاحية اتباع تعليمات الحرس الثوري الإيراني في المضيق.