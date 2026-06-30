ووفق الإقرارات، وهي إفصاح ترامب ‌السنوي لعام ‌2025 لدى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، فإنه تلقى أكثر من 500 مليون دولار من شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي ‌مشروع عملات مشفرة شارك ‌هو وأبناؤه ⁠في تأسيسه.

وأعلن ترامب عن 635 مليون دولار أخرى من بيع عملاته الرقمية "الميمية"، وهي أصول رقمية مستوحاة من النكات والمواقف الساخرة المنتشرة على الإنترنت.

وأبلغ ترامب أيضا ⁠عن ‌دخل يزيد عن 80 مليون دولار ⁠من تسويات مع شركات إعلامية مختلفة، وملايين ⁠الدولارات من دخل شركته التي تمنح ترخيصا باستخدام اسمه لمطوري العقارات ⁠في الخارج.

وتقدم هذه الإفصاحات رؤى جديدة عن حجم أرباح الرئيس من تعامل عائلته في العملات المشفرة.

وكانت رويترز قد قدرت سابقا أن عائلة ترامب حققت أرباحا لا تقل عن 2.3 مليار دولار من مستثمرين منذ أن عاد ترامب إلى ‌الرئاسة.