وذكرت هيئة التنسيق الوطنية الهولندية لمكافحة الإرهاب والأمن أن هذا النمط من التطرف تحركه "نظرة عالمية مدمرة ومعادية للإنسان"، إذ يُنظر فيه إلى العنف بوصفه ‌غاية في حد ذاته ووسيلة لنيل التقدير.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الشبكات ‌عبر الإنترنت غالبا ‌ما تكون دولية وتشجع على ارتكاب أعمال متطرفة بشكل متزايد، مع سعي مرتكبيها إلى تحقيق الشهرة عبر نشر محتوى عنيف.

وحذرت الهيئة من أن الشبان أكثر ‌عرضة للتأثر بما يرونه عبر الإنترنت، ‌وقد تؤدي ⁠بعض الحالات إلى أعمال عنف على أرض الواقع.

وفي حين تظل التهديدات التي يشكلها المتشددون الشاغل الرئيسي، قال مسؤولون إن صعود "التطرف ⁠العدمي" يضيف ‌بُعدا جديدا وغير متوقع إلى مشهد التهديدات.

وأشار التقرير ⁠إلى أن خطر العنف الإرهابي التابع لتيار اليمين في ⁠هولندا لم يتغير، مضيفا أن عدد الاعتقالات ظل منخفضا نسبيا في السنوات القليلة الماضية.

وكان ⁠بعض الذين أُلقي القبض من الشبان المشتبه في توجيههم تهديدات عبر الإنترنت، لكن دون وجود أدلة تُذكر غالبا على استعدادهم لتنفيذ هجوم فعلي.

وذكر التقرير أنه "لا يوجد تهديد إرهابي من التطرف اليساري أو من جماعات المدافعين عن حقوق الحيوان".

ولا يزال مستوى التهديد الوطني عند ‌أربعة من أصل خمسة، مما يشير إلى وجود خطر كبير بوقوع هجوم إرهابي في هولندا.