وفي تصريحات بمقابلة تلفزيونية، قال فانس: "ترامب طلب منا استخدام مذكرة التفاهم مع إيران لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط ثم نرى كيف ستتطور الأمور".

وأشار فانس إلى أن ترامب "أراد إعادة ترتيب الأوراق مع إيران ليرى نقاط الضغط وأين يمكن تحقيق تقدم".

وتابع قائلا: "الأمور تغيرت مع إيران كثيرا فقدراتهم العسكرية باتت أقل واقتصادهم بات أضعف وإسرائيل ولبنان أصبحا يتحدثان مع بعضهما".

وشدد على أن ترامب "يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع طهران بالتزامات يمكن التحقق منها"، مضيفا: "نريد من إيران التزامات دائمة".

وخلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، قال فانس: "أعتقد أن الولايات المتحدة في وضع ممتاز بغض النظر عن نتيجة المفاوضات النهائية. فإذا تكللت المفاوضات بالنجاح، وهو ما نتمناه جميعا، فسنشهد تحولا جذريا في إيران، أما إذا لم يلتزم الإيرانيون بشروطهم، فسيظل برنامجهم النووي وجيشهم مدمرا، وستظل الولايات المتحدة في موقف أقوى بكثير من الإيرانيين".

وكان ترامب قد قال الثلاثاء إن الاجتماع المقرر بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع "ربما يكون مهما، وربما لا"، وذلك في وقت نفت فيه طهران عقد أي اجتماعات تفاوضية مع الجانب الأميركي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي، أن الاجتماع المرتقب قد يشكل محطة مهمة، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن جدول أعماله أو مستوى المشاركة.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الإثنين، إن مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة حاليا للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات، بينما لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر مع إيران.

وأكد المتحدث أن الأموال ‌الإيرانية المجمدة لدى قطر البالغة ‌6 ‌مليارات ‌دولار "⁠لم ⁠تحوّل ‌لطهران ⁠بعد، ⁠وتخضع لاتفاق ⁠عام 2023"، مشيرا إلى أنها "مخصصة لشراء ‌السلع الإنسانية".

وأوضح الأنصاري أنه "تم استخدام خط اتصال مباشر لتهدئة التوتر في مضيق هرمز واحتواء المواجهات، خلال الأيام القليلة الماضية".

وتابع قائلا: "ننسق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن".

واتفقت واشنطن وطهران على وقف الهجمات التي تجددت في الأيام الأخيرة رغم توقيعهما في منتصف يونيو، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ومهدت هذه المذكرة التي توسطت فيها باكستان وقطر، لمفاوضات هدفها التوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما.