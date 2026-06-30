ويأتي هذا القرار قبيل تظاهرة تعتزم المعارضة تنظيمها في الثامن من يوليو احتجاجا على ما تعتبره مخططا للرئيس للبقاء في السلطة.

وفي مذكرة صادرة السبت، أمر وزير الداخلية جاكماين شاباني سلطات مقاطعة كينشاسا وثلاث مقاطعات أخرى بحظر "التجمعات الجماهيرية"، مبررا ذلك بإجراءات مكافحة انتشار فيروس إيبولا.

وقبل أكثر من عامين على الانتخابات الرئاسية المقبلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أقرّ البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قانون يتعلق بتنظيم استفتاء حول تعديل دستوري.

وقد يفتح هذا القانون الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس فيليكس تشيسكيدي (63 عاما)، الذي تنتهي ولايته الثانية، والأخيرة وفقا للدستور الحالي، في ديسمبر 2028.

وكان تجمع للمعارضة في كينشاسا يوم 12 يونيو للتنديد بما وصفته المعارضة بأنه "انقلاب دستوري" قد تعرض للقمع من السلطات ومن ناشطين مؤيدين للحكومة.

ودان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مقتل متظاهر واحد على الأقل.

ودعت المعارضة المواطنين إلى النزول إلى الشوارع في 8 يوليو للمطالبة باستقالة تشيسكيدي.

وتواجه الكونغو الديمقراطية تفشيا لفيروس إيبولا هو السابع عشر في تاريخها، وأسفر حاليا عن وفاة 360 شخصا من بين 1274 مصابا.

غير أن العلماء والعاملين في المجال الإنساني يرون أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.

جدير بالذكر أنه لم تُسجل أي إصابات في كينشاسا، المدينة الكبيرة التي يزيد عدد سكانها على 17 مليون نسمة.