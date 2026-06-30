وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "أيدت المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة، وهذا أمر مؤسف لبلادنا، لكن يمكننا بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، رفضت المحكمة العليا الأميركية مسعى ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة.

وفي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من الدورة القضائية، قضت المحكمة بغالبية 6 أصوات مقابل 3، بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأميركية للمولودين على أراضي الولايات المتحدة.

وفي اليوم الأول من ولايته الثانية، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات مؤقتة، من الحصول تلقائيا على الجنسية الأميركية.

غير أن المحاكم الأدنى درجة أوقفت تنفيذ هذا القرار، مستندة إلى الدستور الأميركي، وأيدت المحكمة العليا هذا الرأي.

وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، إن "الأطفال المولودون في الولايات المتحدة لوالدين موجودين فيها بصورة غير قانونية أو مؤقتة هم مواطنون منذ الولادة".