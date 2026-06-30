وقضت المحكمة بغالبية 6 أصوات في مقابل 3، بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأميركية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأميركية.

وكان ترامب وفريقه القانوني قد دفعوا برأي لم يلق حتى وقت قريب سوى دعم ضئيل من صناع السياسات والخبراء القانونيين، ونجحوا في إيصاله إلى أعلى محكمة في البلاد، وهو ما يعد تطورا لافتا في حد ذاته.

ومع ذلك، لم تكن أغلبية القضاة التسعة في نهاية المطاف مستعدة لإلغاء سابقة قضائية استمرت 150 عاما، أو إعادة تفسير القانون الفيدرالي القائم منذ فترة طويلة.