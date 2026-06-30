وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات مجموعة الجنوب الروسية، نتيجة لعمليات قتالية نشطة، بلدة مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: ""تقدمت وحدات من مجموعة قوات الشرق إلى عمق دفاعات العدو، ونتيجة لعمليات حاسمة، حررت بلدتي ريفني وليسنوي في مقاطعة زابوروجيه".

وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 7 قنابل جوية موجهة و806 طائرات دون طيار".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب الروسية تواصل "تطهير" الجزء الجنوبي الغربي من مدينة كوستيانتينيفكا في دونيتسك، وقد سيطرت على 30 مبنى.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 90 جندياً أوكرانياً، وتدمير ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفعيتين، و21 مركبة، و26 نظاماً آلياً أرضياً".

وأمس الإثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وجاء في البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات الشرق الروسية، في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".