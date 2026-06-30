وقامت منظومات الدفاع الجوي العاملة باعتراض وإسقاط المسيرات بين الساعة 8:00 مساء يوم 29 يونيو والساعة 7:00 صباحا يوم 30 يونيو.

وجاء في البيان: "تم اعتراض وتدمير 419 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود ووبريانسك وفلاديمير وفولغوغراد وفورونيج وكالوغا وكورسك وأوريول وريازان وليبيتسك وروستوف وساراتوف، وسمولينسك وتامبوف وتفير وتولا ومقاطعة موسكو وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم".

كما أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة كانت تحلق نحو موسكو. وبذلك بلغ عدد المسيرات التي تم إسقاطها وهي في طريقها إلى موسكو 56 مسيرة منذ منتصف الليل.

السيطرة على بلدة في دنيبروبتروفيسك

وأمس الإثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وجاء في البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات الشرق الروسية، في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف: "في بلدة كونستانتينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب الروسية، عملياتها الهجومية النشطة في جميع الاتجاهات، وتطهر المنطقة الجنوبية الغربية من البلدة من مجموعات متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية".