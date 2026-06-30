وقال وزير الدولة في موناكو، كريستوف ميرماند، إن الانفجار وقع قرابة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، مؤكدا أن السلطات لا تستطيع حتى الآن الجزم بما إذا كان الحادث هجوما متعمدا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية ومحلية بأن التحقيقات الأولية ترجح انفجار عبوة ناسفة، فيما أظهرت كاميرات المراقبة شخصا يضع حقيبة ظهر عند مدخل المبنى قبل لحظات من الانفجار ثم يفر من المكان.

وبحسب التقارير، شوهد المشتبه به، الذي كان يرتدي قبعة داكنة، وهو يهرب سيرا على الأقدام باتجاه بلدة بوسوليه الفرنسية القريبة من الحدود مع موناكو.

وأسفر الانفجار عن إصابة رجل وامرأة، يبلغان من العمر بين 50 و60 عاما، إضافة إلى مراهق من العائلة نفسها، بينما تعرض أربعة أشخاص آخرين لصدمة نفسية.

ووصف ميرماند الحادث بأنه غير مسبوق في الإمارة، فيما أعلن رئيس بلدية مدينة نيس الفرنسية دعمه لفرق الطوارئ، واصفا ما جرى بأنه "مأساة تضرب موناكو".

وأرسلت فرنسا فرق إنقاذ إلى موقع الحادث، بالتزامن مع إطلاق عملية أمنية مشتركة بين البلدين لتعقب المشتبه به.