وقالت الجمعية الطبية البريطانية إن 53 بالمئة من الأطباء المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح الاتفاق، مقابل نسبة مشاركة بلغت 57 بالمئة، حيث أدلى 32932 طبيبا بأصواتهم.

وقال رئيس لجنة الأطباء المقيمين في الجمعية، الدكتور جاك فليتشر، إن العرض الحالي "كاف لمواصلة السير على طريق استعادة الأجور ومعالجة النقص غير المعقول في الوظائف"، مضيفا: "سينتهي الإضراب الآن".

ويضع الاتفاق حدا لأكثر من 12 جولة من الإضرابات بدأت في عهد الحكومة المحافظة السابقة، احتجاجا على تراجع الأجور بالقيمة الحقيقية منذ عام 2008.

ورحب وزير الصحة البريطاني جيمس موراي بنتيجة التصويت، معتبرا أنها تتيح لجميع الأطراف "وضع حد للاضطرابات التي شهدتها الأشهر الماضية والتركيز على إعادة بناء خدماتنا الصحية".

وبموجب الاتفاق، يحصل الأطباء المقيمون على زيادة في الأجور بنسبة 3.5 بالمئة خلال العام المالي 2026-2027، إلى جانب حزمة إصلاحات تشمل رفع متوسط الأجور بنسبة 6.6 بالمئة بحلول أبريل 2027، فضلا عن تحسينات في التدريب وفرص التقدم الوظيفي.

وكان الأطباء المقيمون قد أكدوا أن أجورهم فقدت جزءا كبيرا من قيمتها الحقيقية خلال السنوات الماضية، وهو ما أشعل النزاع الذي استمر عبر حكومات متعاقبة.