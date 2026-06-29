وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي، أن الاجتماع المرتقب قد يشكل محطة مهمة، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن جدول أعماله أو مستوى المشاركة.

في المقابل، أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم فريق التفاوض الإيراني، أنه "لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأميركي في الأيام المقبلة".

وأوضح بقائي أن أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بمبيعات النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأشار إلى أن وفدا من الخبراء الإيرانيين سيتوجه إلى الدوحة خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ المادة الخاصة بالإفراج عن الأصول، مؤكدا أن وجود مسؤولين أميركيين في قطر، إن حصل، "لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني".

وأضاف أن بلاده لم تدخل بعد مرحلة التفاوض بشأن اتفاق نهائي، موضحا أن ذلك يظل مشروطا بتنفيذ عدد من البنود الأساسية الواردة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن إيران طلبت عقد اجتماع مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد في الدوحة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحفاظ على التهدئة وسط التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز.