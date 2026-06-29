فقد سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة، هو الأعلى منذ بدء القياسات في القرن 19 حيث سجلت نحو 42 درجة في ولاية براندنبورغ.

أما في فرنسا فأعلنت السلطات الصحية عن نحو 1000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي.

من جهتها، سجلت الدنمارك 37 درجة مئوية للمرة الأولى منذ عام 1874، بينما التشيك تجاوزت 40 درجة، وسويسرا فقدت جليدا مبكرا في جبال الألب.

ومن المتوقع أن تنتهي موجة الحر بداية الشهر المقبل.

الحر لم يعد ظاهرة عابرة

لم تعد موجات الحر في أوروبا ظواهر عابرة، بل أزمة مناخية متكررة تضغط على الأرواح والصحة والبنية التحتية.

باتت فرنسا في واجهة موجة حر قاسية تضرب أوروبا، السلطات الصحية تحدثت عن نحو 1000 وفاة إضافية، وخدمات الطوارئ تحت ضغط متزايد.

الحرّ انحسر في بعض المناطق، لكنه ترك أثره على المستشفيات والكهرباء والنقل، بينما تتحرك الكتلة الحارة شرقاً وجنوباً.

على مستوى القارة، تتحدث منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 1300 وفاة زائدة منذ 21 يونيو مرتبطة بارتفاع الحرارة.

والخطر أبعد من موجة واحدة، فأوروبا فقدت أكثر من 200 ألف شخص بسبب الحر خلال 4 سنوات، ومعظم هذه الوفيات كان يمكن تفاديه، بحسب منظمة الصحة العالمية.

حلول مواجهة الحر وخسائر اقتصادية

أما حلول مواجهة موجات الحر، فتبدأ قبل المستشفى، بزيادة ظلّ أكثر في المدن، وإنشاء مراكز تبريد، ومتابعة كبار السن، وتوفير المياه وممرات باردة تقلّل أثر الحر الشديد.

اقتصادياً، تحذّر تقديرات أوروبية من أن موجات الحر المرتبطة بتغيّر المناخ قد تتسبب بخسائر اقتصادية تتراوح بين 5 و7% بحلول عام 2030 في بعض الدول، من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.