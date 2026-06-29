وقال المتحدث: "وقع إطلاق النار بالقرب من منشأة مخصصة للشباب في وسط المدينة"، مشيرا إلى أن الدوافع والخلفيات لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام قد أوردت الخبر في وقت سابق.

ونشرت مديرية شرطة في منطقة لونيبورغ عبر منصة "إكس" تحذيرا جاء فيه: "تجنبوا المنطقة على نطاق واسع".

وتقع مدينة شتاده ضمن منطقة هامبورغ الحضرية، وتعرف أيضا بأنها البوابة الغربية لمنطقة ألتس لاند، أكبر منطقة متصلة لزراعة الفاكهة في ألمانيا، وتبعد نحو 40 كيلومترا عن مدينة هامبورغ.