في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 209 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وقات الدفاع في بيان "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 28 يونيو وحتى الساعة 7:00 صباحاً يوم 29 يونيو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 209 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك، وكالوغا وكورسك، وأوريول، وروستوف، وسمولينسك، وتفير، وتول، وإقليم كراسنودار ومنطقة موسكو وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

وفي كييف، قالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط أو تعطيل 82 طائرة مسيرة روسية خلال هجوم واسع استهدف البلاد ليلة الأحد.

وبحسب البيان، أطلقت روسيا 108 طائرات مسيّرة هجومية وطائرات خداعية، مشيرة إلى أنه حتى الساعة الثامنة صباحاً، جرى إسقاط أو تعطيل 82 مسيّرة فوق شمال وجنوب وشرق البلاد.

في المقابل، سُجّلت إصابات مباشرة لـ25 طائرة مسيّرة هجومية في 11 موقعاً، فيما سقطت شظايا أهداف تم إسقاطها في 4 مناطق أخرى.

وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى في مقاطعتي سومي وزابوريجيا، جراء موجة جديدة من الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والقنابل الجوية والمدفعية.

ففي زابوريجيا، جنوب شرق أوكرانيا، فأعلن رئيس الإدارة العسكرية إيفان فيدوروف أن القوات الروسية نفذت خلال يوم واحد 973 ضربة على 45 بلدة ومدينة في المقاطعة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وفي دنيبروبتروفسك شرق البلاد، تعرضت المقاطعة لأكثر من 40 هجوماً بالطائرات المسيّرة والمدفعية والقنابل الجوية، ما أسفر عن إصابة شخصين، وفقاً للسلطات المحلية.

وفي خاركيف، استهدفت ضربة صاروخية روسية بلدة زمييف في منطقة تشوهويوف، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.