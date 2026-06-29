وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان انتقال 4 بلدات إلى سيطرة القوات الروسية في الفترة الممتدة من 22 - 28 مايو.

وتوزعت البلدات الأربع كالآتي: اثنتان في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وواحدة في كل من مقاطعتي زابوروجيا وسومي.

وفي الفترة من 15 - 21 يونيو الجاري، سيطرت القوات الروسية على 5 بلدات - جميعها في مقاطعة دونيتسك.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة التابعة لها، تمكنت بعد عمليات مكثفة من السيطرة على بلدتي بيسانتسي التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، ونوفوسيلوفكا التابعة لمقاطعة زابوريجيا، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن وحدات الاقتحام التابعة للواء البنادق الآلية المنفصل 36 التابع للجيش المشترك 29 من قوات مجموعة "الشرق" قد اخترقت دفاعات القوات الأوكرانية وسيطرت على بلدة بيسانتسي بالكامل.