وجاء هذا التصريح المباشر ردا على ما وصفها بالشائعات والأكاذيب التي تم الترويج لها ضده في كتاب صدر حديثا تحت عنوان "تغيير النظام: داخل رئاسة دونالد ترامب الإمبراطورية".

ووصف ترامب المعلومات الواردة في الكتاب بشأن سياسته تجاه طهران بأنها محض أكاذيب واختلاقات.

وأعاد التشديد على أن استراتيجيته تضمن عدم وصول النظام الإيراني إلى القدرات النووية العسكرية تحت أي ظرف.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا ميدانيا وتبادلا للضربات الجوية والاتهامات بخرق مذكرات التفاهم.

وكان ترامب قال في وقت سابق، تعليقا على الغارات الأميركية الجديدة على أهداف إيرانية، إنه ربما إيران لم تتعلم الدرس واتهمها بانتهاك الاتفاق مجددا، مهددا بعودة العمل العسكري.

وكتب عبر منصة "تروث سوشيل": "شنت الطائرات الأميركية للتو ضربات على مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع الرادارات الساحلية، وذلك بسبب انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! ومن المحتمل جدا أنهم لن يتعلموا الدرس أبدا! قد يأتي وقت لن نتمكن فيه من الاستمرار في التحلي بضبط النفس، وسنضطر إلى إكمال المهمة عسكريا التي بدأناها بنجاح كبير"، وإذا حدث ذلك، فلن تعود إيران موجودة.

وتتبادل طهران وواشنطن منذ أيام التهم بانتهاك مذكرة التفاهم التي أفضت إلى وقف الحرب في المنطقة، على وقع تبادل ضربات محددة الأهداف، ما ينذر بعودة التصعيد في أي لحظة.