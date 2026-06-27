وذكرت "سنتكوم" أن الضربات في إيران استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام البحرية.

وأشار بيان "سنتكوم" إلى أن الضربات جاءت ردا على هجوم للقوات الإيرانية بطائرة مسيرة على الناقلة "كيكو" التي كانت "ترفع علم بنما وتبحر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام".

وحسبما ذكرت"سنتكوم" فإن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستقرة.

ونقل ‌تقرير لموقع "أكسيوس" عن مسؤول ‌أميركي ‌القول ⁠إن ⁠الولايات ‌المتحدة ⁠تشن ⁠غارات في منطقة ⁠مضيق هرمز.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مصدر عسكري قوله إن أصوات الانفجارات قرب مدينة سيريك مرتبطة بسقوط عدة مقذوفات على برج اتصالات.

وأشار مصدر عسكري إيراني أيضا إلى أن عدة مقذوفات استهدفت قرية في جزيرة قشم.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، تلقيها بلاغا عن واقعة استهدفت ناقلة في مضيق هرمز.

ووفق الهيئة فإن ربان الناقلة أبلغ عن تعرض السفينة لإصابة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى أضرار في هيكلها.

وأكدت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار بيئية جراء الحادث.

ولم تكشف الهيئة عن هوية السفينة أو الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوف.

وكانت "سنتكوم" قد أعلنت الجمعة أن الجيش الأميركي ‌شنّ غارات على ‌مواقع إيرانية، مضيفة أن طائرات أميركية ‌قصفت مواقع ‌تخزين ⁠صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، ⁠بالإضافة ‌إلى مواقع ⁠رادار، وذلك ⁠عقب الهجوم ⁠الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز.

وكتبت "سنتكوم" على "إكس": "العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية انتهك بوضوح وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أن الضربات التي نفّذها الجيش "رد قوي على هجوم أمس (الخميس) الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".

وشددت على أن "القوات تبقى حاضرة ويقظة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق الإيراني وتنفيذها بالكامل ودخولها حيز التنفيذ تماما".

وذكرت وسائل ⁠إعلام إيرانية أن مقذوفا سقط على منطقة محيطة برصيف ‌بحري في مدينة سيريك ‌بجنوب ‌إيران الجمعة.

وأوضحت ⁠وسائل ‌الإعلام الإيرانية، ⁠نقلا عن مصدر ⁠عسكري، أنه ⁠تم إطلاق طلقات تحذيرية قبل ساعات من يوم الجمعة باتجاه "سفن مخالفة" في مضيق هرمز.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان بأن القوات الأميركية هاجمت جزيرة سيريك، وإيران تصدت للهجوم.

واعتبرت إيران، السبت، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، الجمعة، ضد أراضيها تشكل "انتهاكا صارخا" لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وهاجمت إيران مواقع أميركية ردا على ضربات واشنطن، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية السبت.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات لاستهداف أراضيها، فجر السبت، بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية.