وأوضحت الهيئة، أن الرقم القياسي الجديد سُجل عند الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي.

وكانت ألمانيا قد سجلت، أمس الجمعة، رقما قياسيا جديدا في منطقة بورباخ بمدينة زاربروكن، عاصمة ولاية زارلاند، بعدما بلغت الحرارة 41.3 درجة مئوية، لتصبح الأعلى في تاريخ البلاد آنذاك.

إلا أن هذا الرقم لم يصمد سوى يوم واحد، إذ سجلت محطة الرصد الجوية نفسها، اليوم، 41.4 درجة مئوية عند الساعة الثالثة بعد الظهر في شمال غربي عاصمة ولاية زارلاند، قبل أن يسجل الرقم الأعلى في موكيرن-درفيتس.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هذه القراءات لا تزال أولية وقد تخضع للمراجعة لاحقا.

وكان الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة في ألمانيا يبلغ 41.2 درجة مئوية، وسُجل في 25 يوليو 2019 في مدينتي تونيسفورست ودويسبورج-بارل بولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وشهد شهر يونيو الحالي تحطم عدد من الأرقام القياسية المناخية في ألمانيا، إذ لم يقتصر الأمر على تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد، بل جرى أيضا كسر الرقم القياسي الأعلى المسجل خلال شهر يونيو، والذي كان يبلغ 39.6 درجة مئوية، وسُجل في 30 يونيو 2019 بمدينة برنبورج في ولاية سكسونيا-أنهالت.

وفي سياق متصل، سجلت ألمانيا أيضا الرقم القياسي لأدفأ ليلة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس، وذلك خلال ليلتي الأربعاء إلى الخميس، والخميس إلى الجمعة، في مدينة باد برجتسابرن بولاية راينلاند-بفالتس.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، لم تنخفض درجة الحرارة في المدينة خلال كلتا الليلتين عن 26.2 درجة مئوية، معادلة بذلك الرقم القياسي السابق، الذي سُجل في منطقة جبل فاينبيت، الواقعة أيضًا في ولاية راينلاند-بفالتس، في 25 يوليو 2019.