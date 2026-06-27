ويُعد المجلس الوطني لنواب الشعب أعلى هيئة تشريعية في الصين، ويضم نحو 3 آلاف مندوب.

وقال المجلس، إن القرار شمل 13 مسؤولا، بينهم 6 جنرالات في الجيش، من أبرزهم شو شيويه تشيانغ، الذي كان مسؤولاً عن تطوير المعدات في اللجنة العسكرية المركزية، وهي الهيئة النافذة التي تقود الجيش الصيني.

ولم يوضح الإعلان أسباب إقالة هؤلاء من البرلمان. وبحسب الأرقام الرسمية، بات المجلس الوطني لنواب الشعب يضم حالياً 2858 مندوباً.

وكان المجلس قد أقال، في فبراير الماضي وقبيل انعقاد دورته السنوية، عدداً من المسؤولين العسكريين أيضاً.

ومن بين أبرز الملفات التي طالتها التحقيقات، نائبا رئيس اللجنة العسكرية المركزية، تشانغ يوشيا وهي ويدونغ.

كما أعلن المجلس إقالة المسؤول الحزبي البارز ما شينغروي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وهو الدائرة الضيقة في هرم القيادة الصينية.

وكانت بكين قد أعلنت سابقاً فتح تحقيق بحق ما. وظهرت مؤشرات على تراجع موقعه السياسي منذ نهاية العام الماضي، بعدما غاب عن اجتماعات ومناسبات رسمية مهمة.

وفي يوليو 2025، خسر ما منصبه أميناً للحزب في إقليم شي نجيانغ غربي البلاد، وقيل حينها إنه سيُكلف بمهمة جديدة، من دون تقديم أسباب إضافية.

ويُعد ما، وهو مهندس بالتدريب، من الشخصيات التي كانت تُصنّف ضمن النجوم الصاعدة في السياسة الصينية، كما ترددت أنباء عن امتلاكه صلات وثيقة بقطاعي الدفاع والفضاء في الصين.