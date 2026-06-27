وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أرفقه بنموذج أولي لجواز السفر "جواز السفر الأميركي الجديد، الذي يقول (أهلا بكم، لكن احسنوا التصرف)".

وتُظهر الصورة ترامب بنظرات حادة متكئا على مكتبه مع توقيعه، بينما يظهر في الخلفية نص إعلان الاستقلال.

ويبدو أن الصورة مستوحاة من صورة التقطها مصور البيت الأبيض دانيال توروك.

وتحمل الصفحة المقابلة رسما يجسد لحظة توقيع إعلان الاستقلال عام 1776 مع عبارة "الولايات المتحدة الأميركية 250".

ونشر البيت الأبيض النموذج ذاته لجواز السفر، مصحوبا بعبارة "جواز السفر الوطني".

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق أن جواز سفر تذكاريا يضم "رسوما مخصصة" سيكون متاحا اعتبارا من 6 يوليو.

وفي أبريل، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية طالبا عدم كشف هويته، أن هذه الجوازات لن تُصدر إلا في واشنطن وستتوافر بكمية محدودة فقط.