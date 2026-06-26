وأضافت "سنتكوم" أن طائرات أميركية ‌قصفت مواقع ‌تخزين ⁠صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، ⁠بالإضافة ‌إلى مواقع ⁠رادار الساحلية، وذلك ⁠عقب الهجوم ⁠الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز.

وكتبت "سنتكوم" على "إكس": "العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية انتهك بوضوح وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أن الضربات التي نفّذها الجيش "رد قوي على هجوم أمس الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".

وأكدت أن "القوات تبقى حاضرة ويقظة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق الإيراني وتنفيذها بالكامل ودخولها حيز التنفيذ تماما".

وذكرت وسائل ⁠إعلام إيرانية أن مقذوفا سقط على منطقة محيطة برصيف ‌بحري في مدينة سيريك ‌بجنوب ‌إيران الجمعة.

وأضافت ⁠وسائل ‌الإعلام الإيرانية، ⁠نقلا عن مصدر ⁠عسكري، أنه ⁠تم إطلاق طلقات تحذيرية قبل ساعات من يوم الجمعة باتجاه "سفن مخالفة" في مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن القوات الأميركية هاجمت جزيرة سيريك، وإيران تصدت للهجوم.

وفي وقت لاحق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن "الضربات الأميركية على إيران انتهت حاليا".

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، قائلا إنها أطلقت طائرات مسيرة هجومية استهدفت سفنا كانت تعبر مضيق هرمز، بينها سفينة شحن أصيبت قبالة سواحل سلطنة عمان.

وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن "إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة انتحارية على سفن كانت تعبر مضيق هرمز".

وأضاف أن "إحدى الطائرات المسيرة أصابت بشكل مباشر السطح العلوي لسفينة شحن كبيرة وباهظة الثمن"، مشيرا إلى أن "السفينة تعرضت لأضرار، لكنها تمكنت من مواصلة طريقها".

وأكد الرئيس الأميركي أن القوات الأميركية "أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أخرى"، معتبرا أن الهجوم "يشكل انتهاكا أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وارتفعت شحنات النفط الخام المارة عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مستفيدة من اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، غير أن هجوما على سفينة في خليج عمان، الخميس، أعاد المخاوف بشأن أمن الملاحة، ودفع المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة إجلاء السفن العالقة في المنطقة.

واتهمت واشنطن طهران بتنفيذ الهجوم، عبر مسيرة تابعة للحرس الثوري.

وفي وقت سابق، هدد ترامب بإنهاء المفاوضات الجارية مع طهران فورا، إذا ثبت عدم صحة التعهدات الإيرانية بشأن سلامة الملاحة والإعفاء من الرسوم في مضيق هرمز.